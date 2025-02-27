В яслях у богов
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В яслях у богов

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ЭКСКÀЛИБУР, ИЛИ КРИСТАЛЛЫ МУДРОСТИ

ЭКСКÀЛИБУР, ИЛИ КРИСТАЛЛЫ МУДРОСТИ

Накануне священного поста Рамадан . . .  Пентаграмма, если хотите, звезда Пифагора, не иначе Аллах в геометрической интерпретации, не отходя от буквы гилозоики, божественное царство (43-44) и я готова под этим подписаться самым конкретным образом! И коли уж на то пошло, много лет назад довелось мне бывать в Алматы, а таксист, который возил меня с дочкой на стрелки по бизнесу, был мусульманин, и как-то зашла речь про табу на свинину.

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