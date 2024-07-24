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"Грузия станет вторым фронтом": Кобахидзе предрёк украинский сценарий в случае прихода к власти оппозиции

"Грузия станет вторым фронтом": Кобахидзе предрёк украинский сценарий в случае прихода к власти оппозиции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предрёк повторение в стране украинского сценария в случае прихода к власти оппозиции.

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