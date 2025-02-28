На Украине военный приклеил к себе табличку с призывом не путать его с военкомом

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь в общественном транспорте прикрепил на себя табличку с призывом не путать его с сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).
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