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На Украине военный приклеил к себе табличку с призывом не путать его с военкомом

На Украине военный приклеил к себе табличку с призывом не путать его с военкомом

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь в общественном транспорте прикрепил на себя табличку с призывом не путать его с сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

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