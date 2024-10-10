Силуанов: объем ВВП стран БРИКС опережает показатели "Большой семерки"

Минфин РФ видит, что доля стран БРИКС в мировой экономике увеличивается, объем ВВП стран объединения опережает показатели "Большой семерки", сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic.
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