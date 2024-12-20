Новая книга «Ведьмак» раскрыла настоящий возраст Геральта — в The Witcher 3: Wild Hunt он был не таким уж старым

Фанаты «Ведьмака» годами пытались вычислить точный возраст охотника на чудовищ Геральта из Ривии, и вышедшая недавно новая книга цикла писателя Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski) наконец поставила точку в спорах.
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