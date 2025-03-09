Шестеро россиян выиграли по 16,6 млн рублей в праздничной лотерее

В розыгрыше лотереи «Мечталлион», который состоялся к 8 Марта, сразу шесть жителей России смогли стать мультимиллионерами, выиграв по 16,6 млн рублей, а еще 17 участников выиграли по одному миллиону, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу лотереи.