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Новости Липецка

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В Липецкой области 28-летний мужчина избил соседа, который на следующий день умер

В Липецкой области 28-летний мужчина избил соседа, который на следующий день умер

Осенью прошлого года молодой человек, будучи пьяным, несколько раз ударил соседа кулаками и другими предметами по голове и телу.

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