Названа причина таинственного инцидента с американской атомной подлодкой близ Китая

Как выяснило расследование, американская подводная лодка с ядерной установкой, врезавшаяся в подводный объект в начале октября, столкнулась с неизведанной подводной горой, что вынудило ее отправиться из Южно-Китайского моря на Гуам для ремонта.
Как выяснило расследование, американская подводная лодка с ядерной установкой, врезавшаяся в подводный объект в начале октября, столкнулась с неизведанной подводной горой, что вынудило ее отправиться из Южно-Китайского моря на Гуам для ремонта.
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