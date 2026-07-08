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Русская весна

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Захарова: Россия предупреждала Польшу, чем обернётся поддержка Киева

Захарова: Россия предупреждала Польшу, чем обернётся поддержка Киева

Россия неоднократно предупреждала Польшу о последствиях поддержки нынешнего киевского режима, однако Варшава проигнорировала эти сигналы и теперь сама сталкивается с результатами собственной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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