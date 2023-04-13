Слово и дело

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Милош Бикович появился на премьере фильма «Вызов» в компании возлюбленной

Милош Бикович появился на премьере фильма «Вызов» в компании возлюбленной

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович вышел в свет с возлюбленной Иваной Малич. Пара появилась на премьере фильма «Вызов» в московском киноцентре «Октябрь» 12 апреля.

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