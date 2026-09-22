Стало известно, когда водители смогут предъявлять права в MAX

Водительские права получится предъявлять через «Цифровой ID» в мессенджере MAX уже осенью. На Международном фестивале молодежи об этом рассказал вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
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