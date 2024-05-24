В Китае возмутились провокацией США с "продажей Дальнего Востока России"

Странно. С чего это вдруг пиндосы не распространяют информацию, что мы Китаю в долгую аренду часть украины не отдаём!)))

Коська

Это все просто объясняется. Американские СМИ стараются вот этой информацией прикрыть СНОГСШИБАТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, что существует договоренность между Россией и США о ВОЗВРАТЕ АЛЯСКИ РОССИИ!!! Представляете как полыхнет!!!!????