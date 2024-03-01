Ученые обнаружили, что время во Вселенной ускоряется

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» продолжает делать сенсационные открытия. Недавно он обнаружил еще одну галактику (к четырем имеющимся), которая не вписываются в общепринятые представления о возрасте Вселенной, — пишет журнал Nature.
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