В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летней местной жительницы и её 49-летнего супруга, по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ.