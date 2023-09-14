В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летней местной жительницы и её 49-летнего супруга, по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ.
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