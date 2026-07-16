Российские учёные создали мультимодальную базу данных для исследования концентрации внимания

Российская команда исследователей при участии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург разработала первую открытую мультимодальную базу данных, включающую синхронные записи активности мозга (ЭЭГ), работы сердца (ЭКГ) и видеонаблюдения за лицом во время выполнения задач на концентрацию внимания и блуждание мыслей.