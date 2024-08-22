Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Запад, а не Россия сидит на нефтяной игле, заявил эксперт

Запад, а не Россия сидит на нефтяной игле, заявил эксперт

На нефтяной игле сидит не Россия, а те страны, у которых нефти нет и которые от нее крепко зависят − например Запад, заявил в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.

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