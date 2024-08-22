Запад, а не Россия сидит на нефтяной игле, заявил эксперт

На нефтяной игле сидит не Россия, а те страны, у которых нефти нет и которые от нее крепко зависят − например Запад, заявил в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии