Знаменитый педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Бутрий сбежал из России после ареста

В конце февраля Бутрий получил арест за возбуждение ненависти на интервью иностранному агенту.Известный врач-педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Сергей Бутрий покинул Россию вместе со своей супругой и сыном после того, как отсидел 10 сутокпо обвинению в возбуждении ненависти и вражды.