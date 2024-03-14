Знаменитый педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Бутрий сбежал из России после ареста

В конце февраля Бутрий получил арест за возбуждение ненависти на интервью иностранному агенту.Известный врач-педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Сергей Бутрий покинул Россию вместе со своей супругой и сыном после того, как отсидел 10 сутокпо обвинению в возбуждении ненависти и вражды.
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