Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Бандеровцы и иностранные наёмники планомерно гибнут и будут гибнуть до поледнего на нашей земле её удобряя. РВСН."Сотни боевиков п...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Есть те люди в руководстве террористического режима Зе которые понимают. что воевать с Россией нет смысла и провальна...Срочная проблема ...
  • Влас Семенюк
    Два обдолбыша в одной писочнице.Путин отчитал Зел...

Знаменитый педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Бутрий сбежал из России после ареста

Знаменитый педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Бутрий сбежал из России после ареста

В конце февраля Бутрий получил арест за возбуждение ненависти на интервью иностранному агенту.Известный врач-педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Сергей Бутрий покинул Россию вместе со своей супругой и сыном после того, как отсидел 10 сутокпо обвинению в возбуждении ненависти и вражды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх