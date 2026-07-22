Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 549 подписчиков

Дмитрий Кобылкин отчитался о доходах в 22 млн рублей за 2025 год

Дмитрий Кобылкин отчитался о доходах в 22 млн рублей за 2025 год

Бывший губернатор Ямала, депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин сообщил о доходах за 2025 год. Сумма составила более 22 миллионов рублей, включая выплаты от администраций и Госдумы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии