ЛДПМ: Участие Влада Филата в президентских выборах невозможно

Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) выразила «сожаление и глубокую обеспокоенность» в связи с тем, что актуальные власти блокируют исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), тем самым препятствуя председателю партии Владу Филату баллотироваться на пост президента Республике Молдова, сообщает Noi.