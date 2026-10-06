В Ульяновской области гражданин осужден за убийство, совершенное 13 лет назад

На основании доказательств, собранных сотрудниками отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из регионального управления СК России, судом вынесен приговор в отношении жителя Ульяновского района, совершившего убийство в декабре 2012 года, а также принуждавшего свидетеля к даче ложных показаний.
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