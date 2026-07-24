Снежана Егорова: Зеленский провёл за рубежом 250 дней войны, пока украинцев отлавливали по подворотням

Почему человек, начинавший карьеру с разгона протестов танками в 2014 году, сегодня возглавляет армию? Почему рождаемость в Украине в 2026 году обвалилась до 73 тысяч младенцев, а смертность достигла 259 тысяч человек? Что стоит за награждением Юлии Свириденко орденом Ярослава Мудрого на фоне распродажи украинских недр? И почему цифровое государство «Дія» называют ошейником, позволяющим отключить … Читать далее: https://govorit.