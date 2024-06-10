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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стало известно, сколько жителей Алтайского края будут платить НДФЛ по ставке 22%

Стало известно, сколько жителей Алтайского края будут платить НДФЛ по ставке 22%

Чем больше зарабатываешь, тем больше придется перечислять государству Платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по максимальной ставке 22% с 2025 года будут 14 жителей Алтайского края, так как у каждого из них годовой доход превышает 50 млн руб.

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