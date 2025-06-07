В игре “Мир Кораблей” стартует второй сезон рейтинговых боев

В игре “Мир Кораблей” стартует второй сезон рейтинговых боевРейтинговые бои возвращаются в “Мир Кораблей” с обновленным сезоном Этот режим сочетает в себе лучшие черты Блица, Ранговых и Клановых боев, предлагая игрокам возможность сразиться с равными по уровню мастерства противниками.