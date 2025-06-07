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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В игре “Мир Кораблей” стартует второй сезон рейтинговых боев

В игре “Мир Кораблей” стартует второй сезон рейтинговых боев

В игре “Мир Кораблей” стартует второй сезон рейтинговых боевРейтинговые бои возвращаются в “Мир Кораблей” с обновленным сезоном Этот режим сочетает в себе лучшие черты Блица, Ранговых и Клановых боев, предлагая игрокам возможность сразиться с равными по уровню мастерства противниками.

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