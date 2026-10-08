Скотт Бессент объявил о плане сокращения госдолга США после выборов

Министр финансов США Скотт Бессент объявил, что после ноябрьских выборов в конгресс администрация представит план по снижению госдолга, который приближается к 40,3 триллиона долларов.
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