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Царьград

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Скотт Бессент объявил о плане сокращения госдолга США после выборов

Скотт Бессент объявил о плане сокращения госдолга США после выборов

Министр финансов США Скотт Бессент объявил, что после ноябрьских выборов в конгресс администрация представит план по снижению госдолга, который приближается к 40,3 триллиона долларов.

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