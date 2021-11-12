ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Оробей
    Послушай сюда, "студент". Вот два свежих примера, что эта статья правдива, только всё чурбанское дерьмо в ней не охва...По всем законам л...
  • Вячеслав Медведев
    Что студент, испугался, что уже тебя гонят в твой ...стан и уедешь ты недоученным? Спрашивается, а зачем тебя учить? ...По всем законам л...
  • Искандер
    Верните старую форму комментов.Лишние люди. Проц...

Кавказцы снова отличились...

Кавказцы снова отличились...

автор - Политический дровосек. В России продолжает нарастать уровень этнической преступности.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Каблучко
Хватит дуреть - подонков и героев в любом народе предостаточно. У меня начальники политотдела были: один чечен, второй азербайджанец у которого старший брат погиб во время войны Герой Союза командир подводной лодки. А был и Власов и ему подобные. Из горной деревни, откуда родом Баграмя несколько Героев. А там деревня. Вот и сорьтесь после этого
Ответить
1
13 час.
Лебедев Андрей Юрьевич
Мочить чурбанов
Ответить
2 час.
Виктория Козина
посадить урода за прхабщину у православного храма первыми призвали таджики. А русаки мимо шли, когда они с подружкой пакость творили.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх