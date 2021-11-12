Кавказцы снова отличились...

Александр Каблучко

Хватит дуреть - подонков и героев в любом народе предостаточно. У меня начальники политотдела были: один чечен, второй азербайджанец у которого старший брат погиб во время войны Герой Союза командир подводной лодки. А был и Власов и ему подобные. Из горной деревни, откуда родом Баграмя несколько Героев. А там деревня. Вот и сорьтесь после этого