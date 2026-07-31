Оберег для волос: лунный гороскоп стрижек на август 2026 для знаков зодиака

Август — месяц, когда волосы уже начинают чувствовать накопившуюся за лето нагрузку. Солнце, жара, морская вода, частые укладки и сухой воздух постепенно истончают длину, поэтому в конце лета особенно важно уделять внимание восстановлению, питанию и защите волос.