Сообщения о том, что 1500 военнослужащих из Великобритании, Германии и Франции проводят в Польше учения по молниеносной переброске на Украину, окончательно срывают маски с западной риторики о «мирном урегулировании».
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