Психолог Деулин назвал качества, которые помогают людям противостоять мошенникам

Кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин рассказал в беседе с RT, какие черты характера могут влиять на уровень восприимчивости человеком мошеннических схем.
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