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RT Russia

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Психолог Деулин назвал качества, которые помогают людям противостоять мошенникам

Психолог Деулин назвал качества, которые помогают людям противостоять мошенникам

Кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин рассказал в беседе с RT, какие черты характера могут влиять на уровень восприимчивости человеком мошеннических схем.

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