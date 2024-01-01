ВС РФ практически вплотную подошли к Часов Яру: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 01.01.24 г.

Карта боевых действий, новости войны на Украине сегодня, интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 01.
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