Павел Бадаев 21 октября 2026 г. Одесский цыганский табор закидал камнями Суворовский военкомат в Одессе.
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А что эти цыгане творят в Пермском крае, челябинской области в связке с мигрантами?