❗️Укронацисты и наемники (видео 1) под огнем российских артиллеристов и танкистов!🔥 #ВСУ #ВСРФ #Артобстрел #Прилеты.
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❗️Укронацисты и наемники (видео 1) под огнем российских артиллеристов и танкистов!🔥 #ВСУ #ВСРФ #Артобстрел #Прилеты.
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