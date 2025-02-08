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Военные сказки и разоблачение вранья: Как "захистники" рассказывают о своих "подвигах"

Военные сказки и разоблачение вранья: Как "захистники" рассказывают о своих "подвигах"

Наши бойцы на передовой ознакомились с видео, в котором ВСУшник рассказывает о своём "подвиге" в селе Вишнёвое вблизи Селидово.

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