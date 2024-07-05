Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Трудно не заметить, что украинцы (граждане Украины, не считающие себя русскими, а Россию Родиной), хоть умирать и не желают, но на фронт идут безропотно.
Обречённые и неисправимые украинцы. Почему они не выходят на Майдан
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Люди, называющие себя украинцами, заслужили все свои майданы.
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5 час.
татьяна кирк
Если так, как пишет автор статьи, то почему мы с ними миндальничаем ? Хотим и на ёлку влезть, и штаны не порвать !
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4 час.
Аурелия Запсенко
Вот вроде и умный человек Ищенко, и образованный, а упрекает в том что на майдан не выходим который год. Как будто не знает, что для полноценного майдана нужны 1)настоящие буйные, как у Высоцкого, и 2) немеряно денег. Тех, кто мог бы майдан организовать и возглавить,благоплучно выявили и кого закрыли, кого уничтожили, соцсети фильтруют,что твой кит морскую воду,даже мяу не успеешь сказать-а уже за ушко и на солнышко. Деньги? На те майданы Америка дала, а кто даст на ЭТИ? Расслабился Ищенко,живя в России,а чем дальше от Украины, тем больнее кусают критики. И таки да, войны никто не хотел, да наших хотелок никто и не спрашивал. Знаете поговорку: паны дерутся, а у холопов чубы трещат? То-то и оно. Во́йны задумывают пожилые мужчины, а умирать на них посылают молодых.
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2 час.
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