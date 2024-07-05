Обречённые и неисправимые украинцы. Почему они не выходят на Майдан

Аурелия Запсенко

Вот вроде и умный человек Ищенко, и образованный, а упрекает в том что на майдан не выходим который год. Как будто не знает, что для полноценного майдана нужны 1)настоящие буйные, как у Высоцкого, и 2) немеряно денег. Тех, кто мог бы майдан организовать и возглавить,благоплучно выявили и кого закрыли, кого уничтожили, соцсети фильтруют,что твой кит морскую воду,даже мяу не успеешь сказать-а уже за ушко и на солнышко. Деньги? На те майданы Америка дала, а кто даст на ЭТИ? Расслабился Ищенко,живя в России,а чем дальше от Украины, тем больнее кусают критики. И таки да, войны никто не хотел, да наших хотелок никто и не спрашивал. Знаете поговорку: паны дерутся, а у холопов чубы трещат? То-то и оно. Во́йны задумывают пожилые мужчины, а умирать на них посылают молодых.