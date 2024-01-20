В России на три года продлён срок действия водительских удостоверений

Речь идёт об удостоверениях, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 года вступило в силуРечь идёт об удостоверениях, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах.