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ЮАР как Россия: В Африке выпал аномальный снегопад

ЮАР как Россия: В Африке выпал аномальный снегопад

Южную Африку накрыло снегопадом. Такого здесь не видели 30 лет, теперь – как в России.В Южной Африке уже на исходе зима (потому как в южном полушарии Земли всё наоборот), но погода решила напоследок почудить.

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