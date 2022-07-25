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Украинские войска выпустили по Донецку три артиллерийских снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку три артиллерийских снаряда

Украинские военные в понедельник утром в очередной раз нанесли артиллерийский удар по Донецку. Об этом сегодня рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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