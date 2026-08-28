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Гусев: «Кисляк был щупленький. Многие его зачехлили, а Игдисамов за него бился. Говорил, что нужно брать»

Гусев: «Кисляк был щупленький. Многие его зачехлили, а Игдисамов за него бился. Говорил, что нужно брать»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев, ранее работавший с молодежью ЦСКА, рассказал о заслуге нынешнего главного тренера «армейцев» Дмитрия Игдисамова в том, что в команде остался полузащитник Матвей Кисляк.

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