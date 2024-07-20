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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Знарок о роли тренера на матче звезд КХЛ и НХЛ: «Волнения нет. Будет красивый хоккей, ребята хотят показать все, что умеют»

61-летний специалист вошел в число тренеров команды звезд НХЛ. Благотворительный матч состоится сегодня в 15:00 по московскому времени.

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