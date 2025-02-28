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Важное изменение запустят на «Госуслугах» в третьем квартале года

Важное изменение запустят на «Госуслугах» в третьем квартале года

Профили с достижениями для студентов и молодежи появятся на портале «Госуслуги» «Цифровое портфолио обучающегося» появится на портале «Госуслуги» в третьем квартале 2025 года, сообщило издание РБК со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко.

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