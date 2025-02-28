Важное изменение запустят на «Госуслугах» в третьем квартале года

Профили с достижениями для студентов и молодежи появятся на портале «Госуслуги» «Цифровое портфолио обучающегося» появится на портале «Госуслуги» в третьем квартале 2025 года, сообщило издание РБК со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко.