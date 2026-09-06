Странный свёрток лежал у подъезда 3 часа: соседский кот не отходил от него ни на шаг

Котофеня – Валька, ты глянь – Рыжий-то наш совсем ополоумел! Сидит у подъезда, как пришитый, и никому сунуться не даёт! Тамара Степановна – женщина крепкая, голосистая, из тех, что и корову подоят, и мужика отчитают, не переводя дыхания, – стояла на балконе второго этажа и махала рукой соседке через двор.