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Странный свёрток лежал у подъезда 3 часа: соседский кот не отходил от него ни на шаг

Странный свёрток лежал у подъезда 3 часа: соседский кот не отходил от него ни на шаг

Котофеня – Валька, ты глянь – Рыжий-то наш совсем ополоумел! Сидит у подъезда, как пришитый, и никому сунуться не даёт! Тамара Степановна – женщина крепкая, голосистая, из тех, что и корову подоят, и мужика отчитают, не переводя дыхания, – стояла на балконе второго этажа и махала рукой соседке через двор.

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Alex Nемо

А дед Кузьмич иногда останавливается у того места и качает головой: «Скотина – она ... лучше человека. Это я вам точно говорю».