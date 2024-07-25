Global Look PressСегодня 1,2K прочитали Автор: Дмитрий ГоринПока все ждали привычных обвинений Москвы в заказном убийстве Ирины Фарион, украинский телеканал «Прямой» сообщил, что ответственность за ликвидацию одиозной украинской активистки взяло на себя национал-социалистическое движение NS/WP National-Socialism/White Power (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).