Красивые открытки и поздравления с Днем специалиста по безопасности, 12 ноября Ирина ОрлонскаяСегодня, 12 ноября 2023 года, российские эксперты в области безопасности празднуют свой профессиональный праздник — День специалиста по безопасности РФ.