Красивые открытки и поздравления с Днем специалиста по безопасности, 12 ноября Ирина ОрлонскаяСегодня, 12 ноября 2023 года, российские эксперты в области безопасности празднуют свой профессиональный праздник — День специалиста по безопасности РФ.
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