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Царьград

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МИД Китая потребовал от Японии отказаться от милитаризма

МИД Китая потребовал от Японии отказаться от милитаризма

МИД Китая, в лице Мао Нин, призвал Японию отказаться от милитаризма после требований Токио демонтировать монумент Победы в Хабаровске.

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