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Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки Украине летального оружия

Пентагон призвал союзников снять ограничения на поставки Украине летального оружия

ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер считает, что всем союзникам Вашингтона необходимо снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера.

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