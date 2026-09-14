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Новости Липецка

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«Мы просим справедливости»: глава липецкого фонда рассказала о другой стороне истории «Лазорей»

«Мы просим справедливости»: глава липецкого фонда рассказала о другой стороне истории «Лазорей»

Руководитель липецкого фонда «Дети и Родители против рака» Альбина Корнева обратилась к родителям и общественности на фоне новых разбирательств вокруг пансионата «Лазори» в Грязинском округе.

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