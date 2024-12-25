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Стал известен первый соперник «Крыльев Советов» во время зимних сборов

Стал известен первый соперник «Крыльев Советов» во время зимних сборов

Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала информацию о первом товарищеском матче во время зимних сборов.

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