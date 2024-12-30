В МИД РФ объяснили полёт российского спецборта в США Полет самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия» в США не связан с проведением переговоров по Украине.
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В МИД РФ объяснили полёт российского спецборта в США Полет самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия» в США не связан с проведением переговоров по Украине.
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