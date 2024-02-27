Первый зампостпреда РФ при ООН раскритиковал сравнение России и ХАМАС израильским дипломатом

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказался относительно недавних слов представителя Израиля при Всемирной организации Гилада Эрдана о схожести действий России на Украине с действиями ХАМАС.
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