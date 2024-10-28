НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Украинская делега...
  • Модест
    Пилоты-мастера, асы-пилотажники. Чё тут скажешь ещё. Эта этажерка может без мотора спокойно планироватьСамолет упал в Ст...
  • Александр
    большинство из них врут!!! хохлам верить нельзя!!! они это доказали своим предательством!!!Что думают о русс...

Три человека погибли в ДТП в Нижнегорском районе Крыма

Три человека погибли в ДТП в Нижнегорском районе Крыма

Три человека погибли в ДТП в Нижнегорском районе КрымаПо предварительным данным, 27 октября около 23:00 28-летний водитель легковушки не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом под управлением несовершеннолетних.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх