Три человека погибли в ДТП в Нижнегорском районе Крыма

Три человека погибли в ДТП в Нижнегорском районе КрымаПо предварительным данным, 27 октября около 23:00 28-летний водитель легковушки не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом под управлением несовершеннолетних.