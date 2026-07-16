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Сторонники Украины в США обеспокоены из-за смерти сенатора Грэма: некому мирить Трампа и Зеленского

Сторонники Украины в США обеспокоены из-за смерти сенатора Грэма: некому мирить Трампа и Зеленского

Сторонники Украины в руководстве США выражают беспокойство в связи с кончиной сенатора Линдси Грэма, который, по их мнению, играл важную роль посредника между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

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